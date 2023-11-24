صحة الشرقية: زيادة عدد أسرة عنايات الأطفال والتوسع بعيادات ذوى الهمم

الشرقية- فتحية الديب

تشهد المنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، اهتماما غير مسبوق بتطوير هذا القطاع الحيوى والمهم لكل المواطنين، من التوسع فى استحداث عيادة جديدة بالمستشفيات وتطوير ورفع كفاءة العديد من الوحدات الصحية، وهناك تغير واضح داخل تلك المنظومة سواء من خلال المبادرات المستمرة والقوافل الطبية، التى استهدفت المواطنين بالقرى والنجوع والكفور.

وقال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، فى حديثه " اليوم السابع"إن القيادة السياسية انتقلت بالخدمة الطبية مما كانت عليه فى العهود السابقة وأصبح المواطن يتلقى خدمة طبية حقيقية وسرعة الاستجابة للتدخلات الجراحية من خلال المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وكذلك المبادرات الرئاسية التى شملت جميع الفئات العمرية.

وتابع، خطة المديرية الفترة القادمة تتلخص فى زيادة عدد الأسرة فى عنايات الأطفال، بزيادة 5 أسرة بعناية مستشفى السعديين و6 أسرة بمستشفى بلبيس المركزى، وقبل عام 2018 كانت المديرية زيرو فى عيادات الأطفال تم إفتتاح 4 عنايات بالزقازيق العام والقنايات وديرب نجم وفاقوس، بحيث يتم تغطية جنوب وشمال المحافظة بإجمالى 38 سرير، وبصدد افتتاح عناية الكبار بمستشفى القرين من 10 أسرة إلى 20 سرير وتم رفع كفاءتها بالكامل، كما سيتم تطوير بطول 1200 متر بمستشفى فاقوس.

وأكد، أن المديرية تسعى الفترة القادمة إلى التوسع فى عيادات ذوى الهمم، وكان لنا السبق فى إنشاء أول عيادة لذوى الهمم كانت بمركز ديرب نجم وكانت الأولى على مستوى الجمهورية تم تفعيلها منذ شهرين، استقبلت 75 مريض والمراد منها توفير الخدمة كاملة لذوى الهمم من باطنة وجراحة وعظام وجلدية توقيع الكشف الطبى عليه واستدعاء التخصص المطلوب له فى العيادة، ونسعى لتعميمها فى كل المراكز " ههيا أبوكبير العام القادم"

وتابع وكيل وزارة الصحة، تم تفعيل وحدة الحساسية والمناعة بمستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، وتعد سادس وحدة على مستوى الجمهورية وهى أول وحدة تابعة لمديرية الصحة على مستوى الجمهورية تم تفعيلها من شهر 7 الماضى، منوها أنها تعد قفزة نوعية هائلة لخدمة المرضى، للمرة الأولى بصحة الشرقية، والتدريب الجيد للفرق الطبية على يد نخبة من الأطباء، وتقوم الوحدة بتشخيص أمراض الحساسية المختلفة لتحديد مسبباتها، ومن ثم علاج الحساسية بالأمصال لكل من حساسية الأنف والصدر والجلد للكبار والأطفال من عمر ثلاث سنوات، مع تقديم العلاج اللازم من خلال إعطاء المصل بحقنه تحت الجلد أو نقط بالفم تحت اللسان من خلال الأساتذة الأطباء بالوحدة.

وتابع أن وحدة القسطرة التشخيصية والعلاجية بمستشفى الزقازيق العام، لم تتوقف حتى فترة كورونا عن تأدية الخدمة العلاجية، وذلك بفضل مقدمى الخدمة الطبيبة من قبل الفريق الطبى بإشراف الدكتور سيد فرج أستاذ بكلية الطب البشرى بجامعة الزقازيق والذى حرص على تدريب فريق ذو خبرة بعيادة القسطرة يحسب له فى ميزان حسناته.

وتابع أن بنوك الدم داخل المحافظة لا تعانى من أى نقص ونحن ابناء المحافظة الذين يضربون اروع الامثلة بالتبرع بالدم وتنظيم حملات لذلك ابرزهم قرية شبرا النخلة ويتم توفير جميع الفصائل، وحدثت تطورات الفترة الاخيرة داخل 6 بنوك تخزينة ومثلهم تجميعية 3 الاف قربة دم و5 الاف بلازما، وفى إطار المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، لن تتوقف القوافل الطبيبة المجانية بقرى المحافظة، وتشم القوافل، التخصصات التالية " نساء وولادة- خدمات تنظيم الأسرة- الأطفال- الباطنة- الأنف والأذن- والرمد- والعظام- والجراحة - الأسنان- القلب- الجلدية- المسالك البولية" فضلا عن خدمات الأشعة والتحاليل مجانا، يذكر أنه انطلقت يوم 25 يونيو 2023 مبادرة 100 يوم صحة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تعد نتاجًا لخدمات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، تهدف إلى التوسع فى تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل خلال مدة زمنية مدتها 100 يوم، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية الإحالة والتشخيص والعلاج بالمجان لكل المواطنين سواء من المصريين، أو الأجانب المقيمين أو اللاجئين أو ملتمسى اللجوء المقيمين على الأراضى المصرية، وانطلقت مبادرة 100 يوم صحة تحت شعار "انزل واكشف واطمن من كل مكان فى مصر" والتى تستهدف 105 ملايين مواطن مصرى فى 27 محافظة، لتقدم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتى تشمل التطعيمات واللقاحات والعلاجية وخدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب رفع مستوى الوعى وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعى. وتقدم المبادرة خدماتها بالمجان خلال 100 يوم.



العمل داخل الوحدات



دكتور هشام شوقي وكيل وزارة الصحة بالشرقية خلال جولة