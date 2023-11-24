شمال سيناء على طريق البناء والتشييد بمشروعات مهمة خلال العام الحالى

كتبت نورا فخرى

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة المصرية لتنمية سيناء بصورة كاملة، والتى تشمل أن يكون هناك 8 ملايين مصرى داخل سيناء قبل 2050، قائلًا: "تراب سيناء عزيز علينا، وعقيدنا دائما النصر أو الشهادة".

وكشف "مدبولي" خلال الجلسة التاريخية لمجلس النواب عن الجهود المبذوله لمناقشة طلب الإحاطة من عدد من النواب، بشأن التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، عن إنفاق الدولة المصرية نحو 610 مليارات جنيه خلال 10 سنوات لتنمية سيناء، منها 300 مليار جنيه فقط فى شمال سيناء.

وفى هذا الصدد نشير إلى أبرز مشروعات التشييد والبناء المستهدفة بمحافظة شمال سيناء خلال العام المالي الجاري 2023/2024:

1- استكمال إنشاء عدد 17 تجمعا تنمويًا.

2- استكمال إعادة تأهيل عمارات المساعيد.

3- إزالة وإعادة إنشاء العمارات الآيلة للسقوط.

4- تطوير المناطق العشوائية بمحافظة شمال سيناء.

5 - استكمال التنمية المتكاملة لأهالي سيناء تطوير ورفع كفاءة الإدارات التعليمية.

يُشار إلى توجيه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) استثمارات حكومية لتنمية محافظة شمال سيناء حوالي 6.5 مليار جنيه تمول الخزانة العامة منها نحو 2.994 مليار جنيه.

ويلاحظ استحواذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من إجمالى الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء (نحو %50)، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 10.5%، وقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي بنحو 6.4 %، ثم قطاعات الأنشطة العقارية والخدمات التعليمية بنسب 5.7 % و5.3%، 5% على الترتيب.