سيدة تطلب زيادة نفقتها لـ20 ألف جنيه بعد هجرها المنزل وزوجها يتهمها بالنشوز

كتبت أسماء شلبي

أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالب فيها بإثبات نشوزها وإسقاط حقوقها الشرعية، واتهمها بهجره بعد زواج دام 7 أشهر، ليؤكد:" زوجتي تركت المنزل واستولت علي المنقولات ومتعلقاتي الخاصة ومصوغاتها ولاحقتني لزيادة نفقتها الزوجية إلى 20 ألف جنيه شهريا".

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" زوجتي قررت معاقبتي علي رفض تصرفاتها وتبديدها أموالي وتركها المنزل باستمرار وقررت الحصول على الطلاق بحجة-أنها لا تريد أن تعيش بسجن برفقتي-، حاولت عقد الصلح معها دون نتيجة، مما دفعني لملاحقتها بدعوي طاعة وصدر لي حكم رفضت تنفيذه فلاحقتها بتهمة النشوز ".

وأكمل الزوج:"ربنا ينتقم منها دمرت حياتي بسبب تعنتها، وتحايلت لإلحاق الضرر المادي والمعنوي به بعد أن أعلنت أنها تريد الأنتقام مني وتوعدتني بالعقاب، وشهرت بسمعتي، وواصلت سبي وقذفي وفضحي، لأعيش في عذاب وأنا مجبر على توفير النفقات لها".

وكانت الزوجة أقامت دعوي طلبت فيها زيادة نفقتها الزوجية لـ 20 ألف جنيه، وادعت امتناع زوجها عن الإنفاق عليها، وتركه لها معلقة ورفضه الإنفصال عنها بعد علمه بحملها منه، ما أصابها بضرر بالغ وفقاً للمستندات المقدمة منها للمحكمة.