سفير مصر باليونان يبحث مع الجالية المصرية الاستعدادات الخاصة بانتخابات الرئاسة

كتب أحمد جمعة

السفير عمر عامر، سفير مصر في اليونان، بمقر السفارة، عددا من أعضاء الجالية المصرية في اليونان، حيث تم مناقشة الاستعدادت الخاصة بعقد الانتخابات الرئاسية التى تعقد بمقر السفارة خلال الفترة من 1:3 ديسمبر المقبل، من الساعة ٩ صباحا إلى الساعة ٩ مساء.

كما تم شرح الإجراءات و القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، وكيفية الانتخاب، وكذلك التأكيد على أهمية مشاركة أبناء الجالية في الانتخابات ومباشرة حقوقهم الدستورية بما يبرهن على حرص أبناء مصر في الخارج على المشاركة في العملية السياسية.

تم أيضا تناول جهود السفارة لتعزيز التواصل مع أبناء الجالية، وما قامت به في سبيل تطوير المعاملات القنصلية، فضلًا عن التعرف على أهم التحديات التي تواجهها الجالية بما في ذلك تقنين موقف وتسوية أوضاع الهجرة غير الشرعية.

وقد أكد السفير عمر عامر حرص السفارة على عقد المزيد من الاجتماعات على مدار العام مع أبناء الجالية والتواصل معهم والاستماع إلى مطالبهم، والعمل على حل مشاكلهم، مرحبا دائما بالتواصل المستمر مع أبناء مصر الكرام واستقبالهم.