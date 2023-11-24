سفيرة مصر بالكاميرون تسلم مؤسسة كاميرونية علاج أنيميا لـ40 ألف طفل

كتب أحمد جمعة

فى إطار التعاون بين مصر والكاميرون، وتحديداً فى قطاع الدواء، قامت السفيرة داليا فايز غبريال سفيرة جمهورية مصر العربية فى الكاميرون، بتسليم مؤسسة "شانتال بيا" المنحة المقدمة من إحدى شركات الادوية، وهى عبارة عن علاج لأنيميا الأطفال لعدد حوالى 40 ألف طفل.

بهذه المناسبة، ألقت السفيرة كلمة عبرت فيها عن عمق العلاقات بين البلدين وتناولت المبادرات الرئاسية التى تهتم بصحة المرأة والطفل، واهتمام الرئيس بنقل التجربة المصرية للدول الافريقية الشقيقة، وهو ما يحرص عليه كل من القطاع العام والخاص، والذى عبرت عنه هذه المنحة المقدمة من أحد شركات الادوية .

من جانبها شكرت الوزيرة مسئولة المؤسسة - بالنيابة عن حرم رئيس الجمهورية الكاميرونى- السفارة المصرية على هذه المنحة، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التى تحصل فيها المؤسسة على منح طبية من مصر.