اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 نوفمبر 2023 11:12 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

سجون الاحتلال الإسرائيلية تستعد للإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 10:25 ص
سجون الاحتلال الإسرائيلية تستعد للإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا سجون الاحتلال - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن مصلحة السجون الإسرائيلية، بدأت بالاستعداد في إطلاق سراح الأسيرات والقاصرات الأمنيات الـ 39 من سجون الدامون ومجيدو وعوفر ضمن المرحلة الأولى من الصفقة المتفق عليها بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.

وأوضحت أنه بموجب الاتفاق سيتم إطلاق سراح 13 مختطفاً من سجون الفصائل في وقت سابق، ويتضمن الإجراء الذي يتم بالتعاون مع ممثلي الصليب الأحمر إجراء فحوصات طبية وتحديد هوية معينة وإعادة المعدات.

وفي نهاية الإجراء، سيتم تجميع جميع السجناء والمعتقلين الفلسطينيين في سجن عوفر، ومن هناك سيتم إطلاق سراحهم إلى منازلهم في يهودا والسامرة والقدس الشرقية.

 







اتفاق غزه

اتفاق غزة

هدنة غزه

هدنة غزة

هدنة حماس واسرائيل

اتفاق الهدنة بين حماس واسرائيل

الوساطة المصرية فى غزة

هدنة انسانية فى غزة

تبادل الاسرى

اتفاق تبادل الأسرى

غزة

اخبار غزة

حركة حماس

هدنة إنسانية

اسرائيل وحماس

صفقة تبادل الاسرى




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة