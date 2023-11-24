سجون الاحتلال الإسرائيلية تستعد للإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن مصلحة السجون الإسرائيلية، بدأت بالاستعداد في إطلاق سراح الأسيرات والقاصرات الأمنيات الـ 39 من سجون الدامون ومجيدو وعوفر ضمن المرحلة الأولى من الصفقة المتفق عليها بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.

وأوضحت أنه بموجب الاتفاق سيتم إطلاق سراح 13 مختطفاً من سجون الفصائل في وقت سابق، ويتضمن الإجراء الذي يتم بالتعاون مع ممثلي الصليب الأحمر إجراء فحوصات طبية وتحديد هوية معينة وإعادة المعدات.

وفي نهاية الإجراء، سيتم تجميع جميع السجناء والمعتقلين الفلسطينيين في سجن عوفر، ومن هناك سيتم إطلاق سراحهم إلى منازلهم في يهودا والسامرة والقدس الشرقية.