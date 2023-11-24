زوج يطالب زوجته رد مقدم الصداق بعد ملاحقتها له بدعوى خلع.. تفاصيل

كتبت أسماء شلبي

طالب زوج زوجته برد مقدم الصداق المقدم لزوجته، وذلك بعد ملاحقتها له بدعوي خلع، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ليتهمها بالتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به، واستيلائها علي المقدم الحقيقي البالغ 800 ألف جنيه وردها فقط مبلغ مالي يقدر بـ -ألف جنيه- لا غير المسجلة بعقد الزواج.

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" زوجتي بعد 12 شهر من الزواج طالبتني بالانفصال عنها دون أن يحدث بيننا أي خلاف، لأقوم بإرسال الوسطاء من أصدقاء والمعارف ولكنها رفضت الرجوع لي، وعندما طالبت أهلها برد حقوقي وما قدمته لها من أموال ومقدم صداق بلغ 800 ألف جنيه رفضوا فامتنعت عن تطليقها فأقامت دعوي خلع ضدي".

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:"بددت مبلغ 200 ألف خلال عام واحد من زواحنا بشراء مصوغات ولم أعترض بسبب حبي لها، لتسحب مني المال شهرياً بحجة قيامها بادخاره في صورة مصوغات ذهبية ولم أكن أعلم أنها تخطط بالانفصال عني، ولاحقتني بالسب والقذف لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية".

وتابع:"زوجتي رفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وأصرت علي الخلع، وسرقت حقوقي، وشهرت بسمعتي، ورفضت رد أموالي من مقدم صداق حقيقي ومصوغات حصلت عليها بالتحايل والغش بعد أن خططت للغدر بي، لأتحمل طوال الشهور الماضية ملاحقتها لي بعشرات الدعاوي الكيدية المقدمة منها".