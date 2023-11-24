وجاء في بيان لروسكوزموس أنه "من المقرر إطلاق الصاروخ الحامل سويوز 2.1 إيه مع سفينة إعادة الإمداد بروجريس إم إس -28 إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2024".



وأضافت أنه تم اليوم إرسال المركبة الفضائية بروجريس إلى قاعدة بايكونور الفضائية المستأجرة من روسيا في كازاخستان على منصة للسكك الحديدية.



كما أضافت روسكوزموس أنه قبل الإرسال، خضعت سفينة إعادة الإمداد لمرحلة أولية من اختبارات المصنع.



وقالت: "في النصف الثاني من هذا العام، خضعت بروجريس لدورة كاملة من الاختبارات المستقلة للأنظمة الموجودة على متن الطائرة ومعدات الخدمة والأجهزة".