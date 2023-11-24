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رئيس وزراء بلجيكا: مصر لعبت دورا محوريا لحماية سلامة الأشخاص بغزة طوال 6 أسابيع

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 11:46 ص
رئيس وزراء بلجيكا: مصر لعبت دورا محوريا لحماية سلامة الأشخاص بغزة طوال 6 أسابيع رئيس وزراء بلجيكا
كتب محمد شعلان

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وجه ألكسندر دي كرو رئيس وزراء بلجيكا، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دور مصر لإجلاء رعايا بلجيكيين من قطاع غزة، قائلا: "نشكركم على مساندتكم لإجلاء 100 مواطن بلجيكي من غزة، ومصر لعبتم دور محوري للغاية خلال الأزمة ومهم توفير سلامة الأشخاص على مدار 6 أسابيع".

وأكد رئيس وزراء بلجيكا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي، أن مصر والرئيس السيسي  كانوا مساندين لتوفير سلامة الأشخاص طوال 6 أسابيع وهذا امر مقدر، وهذه أحد اهداف زيارتي لمصر لشكرها على دورها، مضيفا: "كنا نتحدث عن وقف اطلاق النار وتحقق هذا أخيرا وعلينا أن نجعل هذا ينفذ على مدار الأيام القادمة ونحن بحاجة الى اطلاق سراح المزيد من الرهائن".

وتابع: "وقف اطلاق النار المؤقت أمر مستحسن لكن الدائم هو الهدف النهائي وهذه خطوة أولية، واننا سوف نتوجه اليوم لمعبر رفح، وهناك حاجة لمزيد من المساعدة الإنسانية ويجب ان يكون هناك مزيد من دخول المواد المنقذة للحياة، ونحن بحاجة الى مزيد من الدعم لغزة وهذا يحدث في الجنوب والشمال".

واستكمل: "الأراضي الإسرائيلي يجب ان تفتح معابر أخرى، ولا يجب أن يقتصر الأمر على المعبر المصري.. هذا ليس كافيا.. وينبغي على إسرائيل ادخال المساعدات لان المدنيين بحاجة إلى هذا، وعلينا احترام القانون الإنساني الدولي واجراء العملية العسكرية يجب فيه احترام القانون الإنساني، وتجنب الخسائر البشرية في غزة وإسرائيل ".







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