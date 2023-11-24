رئيس وزراء إسبانيا: يجب أن نبدأ اليوم فى التنفيذ النهائى لحل الدولتين

كتب محمد شعلان

قال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، إن هناك صراع مستمر على الحدود بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث نعبر عن التزام دولتى والاتحاد الأوروبى، بمساندة دور مصر ودعم السلطات المصرية، فى استجابتها للأزمة الحالية وتوفير المساعدات الطبية.

وأفاد رئيس وزراء اسبانيا، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي، بأن هناك 4 أطنان من المساعدات سيتم تسليمها إلى المستشفيات المصرية لتوفير المساعدات الطبية للمرضى القادمين من غزة، مشيرا إلى أن هناك آلية حماية المدنيين في الاتحاد الأوروبي، وهي مثال اخر للعمل مع الشركاء، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمساعدة مصر.

واستكمل: "يجب أن نبدأ اليوم في التنفيذ النهائي لحل الدولتين كما ذكر الرئيس السيسي، فنحن بحاجة لمنظور جاد لتحقيق السلام، ويجب أن يكون هناك حلا شاملا لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي الذي استمر لقرابة القرن والمجتمع الدولي عليه القيام بدور بناء وفعال، واقترحنا عقد مؤتمر دولي في اقرب وقت بمشاركة الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وأتمنى العرب والغرب يجتمعون لوضع حد لهذه الدائرة اللامتناهية من الصراع مهم بالنسبة لنا".