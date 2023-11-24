رئيس جهاز الاتصالات يعرض تجربة إتاحة الخدمات للمستفيدين من حياة كريمة

كتبت هبة السيد

عقد المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي ل تنظيم الاتصالات ، عدة لقاءات ثنائية مع قادة الاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-23 التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، والمنعقد بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 20 نوفمبر حتى 15 ديسمبر 2023، والتقى المهندس حسام الجمل بـ"دورين بوجدان مارتن" الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، والدكتور كوزماس زافازافا مدير مكتب قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد، وماريو مانيفيتش مدير مكتب قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد.



حسام الجمل مع كوزماس زافازافا

وتناولت اللقاءات مناقشة وبحث مستقبل الترددات ولوائح الراديو الدولية وتطور تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية والتكنولوجيات الناشئة، وكيفية الاستفادة منها بالسوق المصري، كما ناقشت التجربة المصرية في إتاحة ونشر خدمات الاتصالات من خلال المبادرة الرئاسية “ حياة كريمة ”، والهادفة إلى تمكين كافة فئات المجتمع من الاندماج في مشروعات وبرامج الدولة المختلفة عبر تعزيز الخدمات الرقمية وتيسيرها في المناطق غير المتصلة، وإتاحة البنية المعلوماتية باعتبارها حق مكفول لجميع المواطنين جنبًا إلى جنب مع باقي مرافق الحياة الأساسية، حيث يستفيد من تلك المبادرة 58 مليون مواطن معظمهم من الريف المصري كذلك تناولت اللقاءات الموضوعات الخاصة بتمكين المرأة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



حسام الجمل مع ماريو مانيفيتش

ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية يعد من أهم المحافل الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات التي تحظى بمشاركة معظم رؤساء الهيئات التنظيمية في شتى أنحاء العالم والأطراف الفاعلة الرئيسية في مجال إدارة الطيف الترددي من الحكومات ومن الصناعة، حيث تقوم الجهات المشاركة في هذا المؤتمر باستعراض ومراجعة لوائح الراديو، وهي المعاهدة الدولية التي تحكم استخدام طيف الترددات الراديوية.