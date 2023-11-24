رئيس جامعة عين شمس يستقبل ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات

كتب محمود راغب

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس ، الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا ، ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات بالقاهرة، حيث قدم سيادته التهنئة لرئيس الجامعة بمناسبة توليه المنصب ، وتم مناقشة أوضاع الطلاب الإماراتيين الدارسين بكليات جامعة عين شمس المختلفة في المرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا، وذلك بحضور الأستاذة الدكتورة غادة فاروق ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الأستاذة الدكتورة شهيرة سمير ، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، الاستاذة إيمان الحوسني، الملحق الفني بملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات بالقاهرة ، الدكتور تامر عمرو، مدير برامج الدراسات العليا والشهادات المهنية - مركز الإدارة العامة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وخلال اللقاء أكد رئيس جامعة عين شمس علي عمق ومتانة العلاقات التى تجمع بين مصر والإمارات العربية المتحدة، على كافة المستويات والأصعدة.

وأكد الدكتور محمد ضياء أن الإدارة العليا لجامعة عين شمس لا تألو جهداً فى تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الطلاب الوافدين بالجامعة ، مشيرا إلى دور إدارة الوافدين بالجامعة في هذا الصدد.

من جانبه أعرب الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا ، ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات بالقاهرة عن اعتزازه بالمستوى التعليمي والأكاديمي والسمعة المرموقة التي تتمتع بها جامعة عين شمس ، كما أعرب عن خالص تقديره لإدارة الجامعة لما تبذله من جهد لدعم الطلاب الإماراتيين الدراسين بها وتوفير كافة أوجه الرعاية والخدمات المختلفة خلال فترة دراستهم بمختلف كليات الجامعة.