

وذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية أنه تأكيدًا على اقتراب الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للعلاقات الدبلوماسية بين اليونان وإندونيسيا في عام 2024، أعرب الزعيمان عن التزامهما المشترك بتعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في القطاع الاقتصادي والمجالات ذات الاهتمام المشترك مثل السياحة والاقتصاد الأزرق، وهو مصطلح يستخدم لـ وصف الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحيطات والبحار.



ووجه ميتسوتاكيس دعوة لإندونيسيا للمشاركة بوفد في "مؤتمر محيطنا" التاسع الذي تستضيفه اليونان عام 2024.



كما تناولت المناقشات المسائل الدولية والإقليمية، مع التركيز بشكل خاص على التطورات في الشرق الأوسط حيث أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن تعازيه في ضحايا قصف المستشفى الإندونيسي في غزة، وأكد أهمية الوقفات الإنسانية والالتزام بالقانون الإنساني.



وفي معرض تأكيده على الموقف القائل بأن الحل السياسي، وتحديدًا حل الدولتين، ضروري لتحقيق السلام المستدام في الشرق الأوسط، سلط ميتسوتاكيس الضوء على التزام اليونان وإندونيسيا بالقانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة ومبادئ الحل السلمي للمنازعات.



وبعد زيارة اليونان، سيواصل نائب الرئيس الإندونيسي جولته لزيارة سلوفاكيا وماليزيا حتى 29 نوفمبر الجاري.