رئيس الاتحاد الديمقراطى: المرشح عبد الفتاح السيسى كانت سببا في إنقاذ البلاد منذ 30 يونيو

شارك الدكتور حسن محمد ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطى ، في المؤتمر الذي تم تنظيمة في مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، تحت رعاية حزب المستقلين الجدد، وبمشاركة 42 حزب سياسي مصري، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

وقال ترك: أتينا إلي المنصورة، ضمن عدد من أحزاب التحالف المصرية، لنعلن دعمنا للمرشح عبدالفتاح السيسي، الذي أنقذ البلاد منذ 30 يونيو وحتي الآن، ونتمسك بوجود هذا الرجل كونه الشخص المناسب لهذه المرحلة العصيبة التي تتعرض لها البلاد، حيث يعي جيدا ما يحاك ضد هذا الوطن من مخططات.

وأكد ترك أن مصر دائما تتعرض لمخططات ومخاطر كبيرة، ووجود مثل هذا الرجل الذي يتمتع بخلفيات مخابراتية، جعلته سببا لكشف الكثير من المخططات، لذلك وجودنا وتوحيد الصف بين الأحزاب السياسية هو لدعم المرشح عبدالفتاح السيسى.

وشهدت مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية اليوم، تنظيم مؤتمر حاشد تحت رعاية حزب المستقلين الجدد، وبحضور عدد من رؤساء الأحزاب والقوي السياسية المختلفة، تأيبدا ودعما للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، خلال إنتخابات الرئاسة المصرية المقبلة 2024

وأقيم المؤتمر في قاعة نادي الزراعين داخل مدينة نبروه، بتنظيم وإشراف حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتورهشام عناني، وحضور عدد من رؤساء أحزاب التحالف الوطني علي مستوي الجمهورية.

حيث حضر المؤتمر الدكتور حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين، الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، طارق درويش رئيس حزب الأحرار، تيسير مطر، رئيس حزب إردة جيل، واللواء محمد عبدالعظيم عبدالرحمن رئيس الحزب الجمهوري، القمص يؤنس بطرس راعي كنيسة نبروه.