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رئيس اتحاد العمال يؤكد ضرورة المشاركة بانتخابات الرئاسة ودعم الرئيس السيسى

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 12:51 م
رئيس اتحاد العمال يؤكد ضرورة المشاركة بانتخابات الرئاسة ودعم الرئيس السيسى محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر
كتبت آية دعبس

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أكد محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، أن تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لم يأت من فراغ، قائلا: هدفنا الأساسى من التأييد استكمال مسيرة الإنجازات والبناء والتطوير التى بدأها الرئيس فى كافة المجالات، والتى حققها خلال العشر سنوات الماضية، وأهم تلك الإنجازات الأمن والأمان الذى تعيشه البلاد الآن، بالإضافة إلى المشروعات الجديدة وشبكة الطرق والمرافق وتنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظات الجمهورية.
 
وطالب جبران، بضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتوصيل رسالة للعالم بأن مصر بلد تمارس فيها الديمقراطية، وبلد تسعى للاستقرار، والنهوض اقتصاديا، والكل يقف صفا واحدا لخدمة الوطن والمجتمع المصرى.
 
كان قد أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانا لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية أخرى، قائلا: إنه في إطار الدور الهام والحيوى الذي يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الممثل الشرعى لجميع فئات العمال بجمهوريتنا الجديدة، يتقدم الاتحاد العام ويعلن لجميع فئات الشعب المصرى الكريم تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية للترشح لفترة رئاسية أخرى.
 
وقد أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، عن عقد مؤتمر عمالى موسع لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك يوم الأحد القادم 2023/11/26، ويأتى ذلك المؤتمر ضمن حملات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لدعم ترشيح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية، ويحضر المؤتمر القيادات العمالية بالاتحاد العام وعدد من العمال واللجان النقابية على مستوى الجمهورية.






اتحاد العمال

الانتخابات الرئاسية

محمد جبران

دعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية



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