رئيسا وزراء إسبانيا وبلجيكا برفقة وزيرة التعاون الدولى أمام معبر رفح

رفح - محمد حسين

وصل قبل قليل إلى معبر رفح "بيدرو سانشيز" رئيس وزراء إسبانيا، و"ألكسندر دي كرو" رئيس وزراء بلجيكا برفقة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.



ووصل رئيسا وزراء إسبانيا (رئاسة الاتحاد الأوروبي) وبلجيكا (الرئاسة المقبلة) لشمال سيناء جوا عبر مطار العريش، وذلك بعد لقائهما الرئيس السيسي وعقد مباحثات ثلاثية مشتركة لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة. واستعرض المحافظ الجهود التي تقوم بها مصر من أجل الاشقاء الفلسطينيين وإيقاف الحرب على قطاع غزة، واستقبال المساعدات الاغاثية والإنسانية وادخالها الي قطاع غزة، بجانب استقبال الجرحي والمصابين الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية. شمال سيناء ، العريش ، بلجيكا ، سيناء

وبعد وصولهما لمعبر رفح تفقدا شاحنات المساعدات التي تصطف علي بوابة المعبر قادمة من مصر وتحمل مساعدات غذائية وطبية ومواد اغاثة منوعة يقوم الهلال الاحمر المصري بتسليمها من بوابة معبر رفح للهلال الاحمر الفلسطيني .