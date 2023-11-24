حُرما البصر ومُنحا البصيرة.. قصة طفلين حفظا كتاب الله دون عمر العاشرة

كتب أحمد عبد الرحمن

عرض برنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامى أحمد فايق، عبر قناة "DMC"، تقرير عن الطفلين ملك وعبد الرحمن، حرموا من نعمة البصر فى مرض وراثى نادر اسمه "العظم الرخامى"، ومُنحوا نعمة حفظ القرآن وتلاوته بالأحكام.

وقال أحمد جمعة والد الطفلان ملك وعبد الرحمن، إنه اكتشف أنهما يحفظان بسرعة، وتم تنمية هذه الموهبة، مشيرة إلى أن الشيخ بدأ يحفظهما كتاب الله، وكنا نساعدهما في المنزل لمراجعته.

وقال الطفل عبد الرحمن: "والدى قال لى احفظ القرآن، قلت له هحفظ، وحفظت على التليفون، تعبتوا معانا عشان تحفظونا"، بينما قالت الطفلة ملك: "بفضل الله حفظت القرآن وربنا سبحانه وتعالى أخذ مني البصر ومنحني نعمة البصيرة".

ولفت التقرير إلى أن الطفلين ختما حفظ القرآن الكريم قبل إتمام عمر العشر سنوات، كما أن لهما ثلاث أشقاء طبيعيين.