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حملة فريد زهران تؤكد ضرورة تخارج الدولة من القطاعات غير الاستراتيجية

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 04:30 ص
حملة فريد زهران تؤكد ضرورة تخارج الدولة من القطاعات غير الاستراتيجية المرشح الرئاسي فريد زهران
كتب سمر سلامة

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قال الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن الحملة لديها رؤية اقتصادية محددة نرى فيها ضرورة تخارج أجهزة الدولة من القطاعات الاقتصادية غير الاستراتيجية وإعادة فتح المجال أمام القطاع الخاص دون مزاحمة من أجهزة الدولة مع إشراك الملكية العامة. 
 
وأضاف "الشناوي": "لدينا رؤية سنعمل على تطبيقها وهي إرجاء المشروعات القومية الجديدة وتنفيذ ما هو ضروري فقط، كذلك خفض النفقات غير الضرورية لرئاسة الجمهورية والأجهزة الحكومية كاملة مع إلزام الحكومة باستراتيجية لتقليص الدين العام". 
 
وأضاف أن فريد زهران كان من أوائل المصريين الداعمين للقضية الفلسطينية، فقد تم اعتقاله بسبب هذا الأمر في السبعينيات، لذلك فإن رؤية الحملة في هذا الخصوص تكمن في الدعم الكامل وضد التهجير لأن هذا الأمر سيؤدي إلى إجهاض القضية الفلسطينية وتصفيتها بالكامل.
 
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحملة نظمت عددا كبيرا من الجولات والمؤتمرات بدأت من محافظة المنوفية، بمسقط رأس المرشح تبعه مؤتمر في الإسكندرية ثم مركز طامية بالفيوم و3 مؤتمرات في محافظة أسيوط، بالإضافة إلى البدرشين، ثم الفيوم.






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