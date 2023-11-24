اليوم السابع
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الجمعة، 24 نوفمبر 2023 11:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حصاد أول أيام الهدنة فى غزة.. 200 شاحنة مساعدات تصل القطاع وعبور مكثف للمصابين

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 11:13 م
حصاد أول أيام الهدنة فى غزة.. 200 شاحنة مساعدات تصل القطاع وعبور مكثف للمصابين جانب من عمليات تبادل الأسرى

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شهد معبر رفح شهد علي مدار الجمعة ، أول أيام الهدنة الإنسانية في غزة، عبور 200 شاحنة مساعدات ، وعدد 2 سيارة إسعاف من منحة صندوق تحيا مصر، بجانب عبور 15 شاحنة تابعة للمستشفي الميداني الأردني.

 

وتم علي مدار اليوم عبور 11 شاحنة تابعة للمستشفى الميداني الإماراتي وبرفقتهم الطاقم المرافق.

 

كما تم استقبال 17 مصاب من ضحايا العدوان الإسرائيلي ، برفقتهم 15 شخص من ذويهم ، فيما تم عبور 12 فلسطينياً مصاب ومرافقيهم وتم تسليمهم لتركيا والإمارات. فيما اجتاز المعبر 132 فلسطيني آخرين .

 

وتوالت الإشادات العالمية بجهود القاهرة في وضع اللمسات الأخيرة من اتفاق الهدنة وتبادل الأسري ، بعد سلسلة من المفاوضات متعددة الأطراف ، والاتصالات الدبلوماسية عالية المستوي ، بجانب دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب التي امتدت لأكثر من شهر ونصف الشهر.

 

وفي كلمة له مساء الجمعة ، توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ، مؤكداً أن الهدنة الحالية تعد فرصة لإيصال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

 

بدورها ، رحبت باريس بالاتفاق الذي نجح بجهود مصرية ـ قطرية ، مشيرة علي لسان وزارة الخارجية إلى فرنسا تحشد كل جهودها من أجل إطلاق سراح الرهائن الفرنسيين فى إطار الاتفاق الذى يجرى تنفيذه فى الوقت الراهن

 

أيضا، أعربت وزيرة خارجية المانيا آنالينا بيربوك، عن شكرها لمصر وقطر والصليب الأحمر بعد الإفراج عن أربعة من الألمان من قطاع غزة.

 

 







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