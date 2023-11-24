جنرال أوكرانى: مقتل 700 جندى روسى فى قطاع "تافريا" لليوم الثانى على التوالي

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أفاد قائد المجموعة العملياتية والاستراتيجية للقوات المسلحة الأوكرانية فى "تافريا" الجنرال أولكسندر تارنافسكي، اليوم الجمعة، بأن خسائر الجيش الروسى فى قطاع "تافريا" تبلغ نحو 700 جندى لليوم الثانى على التوالي.

وقال الجنرال تارنافسكى - بحسب وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "إنه تم تدمير نظام دفاع جوى من طراز (بوك-إم1)، ويبلغ إجمالى خسائر الجيش الروسى فى منطقة عمليات مجموعة (تافريا) العملياتية والاستراتيجيّة حوالى 700 شخص لليوم الثانى على التوالي".

وفى قطاع "تافريا".. شن الروس 16 غارة جوية وأطلقوا 762 قذيفة مدفعية وأجروا 43 اشتباكاً قتالياً، بينما دمرت قوات الدفاع الأوكرانية 22 قطعة من المعدات العسكرية، بما فى ذلك دبابتين و8 مركبات قتالية مدرعة وثلاث قطع مدفعية ونظام دفاع جوى وطائرة بدون طيار وسبع سيارات.