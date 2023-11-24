جزار يتعدى على طالب بالدقهلية تدخل لمنعه من ضرب سيدة

تعرض طالب بالمرحلة الإعدادية للطعن بأنحاء متفرقة من جسده على يد جزار بمدينة طلخا محافظة الدقهلية، وذلك بعد تدخل المصاب لإنقاذ سيدة من يد الجزار خلال تعديه عليها وتصديه لمحاولة الاعتداء الا ان المتهم قام بتسديد طعنات له وحرى نقله الى المستشفى في حالة حرجة.

تلقى اللواء، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، من مستشفى المنصورة الدولى بوصول طالب يدعى "م.ح"، 15 عاما طالب بالصف الثالث الإعدادى، مصاب بجروح متفرقة بأنحاء جسده ادعاء تعدى من آخرين .

انتقل ضباط وحدة المباحث بقيادة المقدم محمد فوزي زيدان، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال مرافقيه اتهمو جزار يدعى "كريم . ع . ع"، وآخرين معه بالتعدى عليه بالايدى واسلحه بيضاء خلال تدخله للدفاع عن سيدة لا يعرفها كان يتعدى عليها الجزار .

وبالفحص تبين أن مشادة كلامية حدثت بين سيدة والمتهم امام محل الجزارة الخاص به وعندما رأها المجنى عليه تدخل للدفاع عنها دون سابق معرفه فقام الجزار ومرافقيه بالتعدى عليه واصاباته ونقله إلى مستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج اللازم.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم وبمواجهته أقر واعترف بإرتكاب الواقعة وأرشد عن الآداة المستخدمة في الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.