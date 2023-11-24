جدول امتحانات شهر نوفمبر لطلاب أولى وثانية ثانوى بالجيزة

تستعد محافظة الجيزة لانطلاق امتحانات شهر نوفمبر لجميع المراحل "ابتدائى – إعدادى – ثانوى"، وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023 حتى يوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر 2023.
ونوضح في السطور التالية جدول امتحانان شهر نوفمبر للعام الدراسي 2023/2024 للصفين الأول والثاني الثانوي بمحافظة الجيزة.
أولا: جدول امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصف الأول الثانوي
الخميس 30 نوفمبر 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والكيمياء.
-الأحد 3 ديسمبر 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة.
-الإثنين 4 ديسمبر 2023: امتحان مادتي الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية.
-الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: امتحان مادتي الأحياء والتاريخ.
-الأربعاء 5 ديسمبر 2023: امتحان مادتي الرياضيات والجغرافيا.
ثانيًا: جدول امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصف الثاني الثانوي
الخميس 30 نوفمبر 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.
-الأحد 3 ديسمبر 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والأحياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادتي اللغة العربية والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.
-الإثنين 4 ديسمبر 2023: امتحان مادتي الجبر وحساب المثلثات والفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادتي الجبر وحساب المثلثات والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.
-الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتطبيقات الرياضية لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.
-الأربعاء 5 ديسمبر 2023: امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.
جدول الصف الأول الثانوى
جدول الصف الثانى الثانوى
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