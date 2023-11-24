اليوم السابع
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توزيع 2 طن لحوم للأسر الأولى بالرعاية ضمن جهود جمعية الأورمان بكفر الشيخ

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 02:10 م
توزيع 2 طن لحوم للأسر الأولى بالرعاية ضمن جهود جمعية الأورمان بكفر الشيخ اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت قرى عدد من قرى بمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، توزيع 2 طن لحوم، للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برئاسة عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ,

قال عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، إنه جرى توزيع 2 طن لحوم مجمده، للأسر الأولى بالرعاية، ضمن جمعية الأورمان، في دعم الأسر الأولى بالرعاية، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بقرى كفر قدره، وسوق الثلاثاء، وقرى الزهراء، وقرية بر بحرى، والشهابية، بالإضافة لمدينة بلطيم.

 







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