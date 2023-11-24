اليوم السابع
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الجمعة، 24 نوفمبر 2023 05:40 م
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توافد المواطنين على مؤتمر حماة الوطن بأسيوط لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 05:14 م
توافد المواطنين على مؤتمر حماة الوطن بأسيوط لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى مؤتمر حزب حماة الوطن لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى
أسيوط -هيثم البدرى

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بدأ المواطنون، قبل قليل، التوافد على مؤتمر حزب حماة الوطن بمحافظة أسيوط، وذلك لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، فى الإنتخابات الرئاسية 2024.
 
جاء ذلك بحضور الفريق جلال هريدى رئيس حزب حماة  الوطن، واللواء أحمد العوضى النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم الجمهورية، الكابتن محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر.
 
 
كما حضر لفيف من قيادات الحزب والشخصيات العامة والتنفيذية بالمحافظة وبمشاركة شعب أسيوط وكافة القوى السياسية والأجهزة التنفيدية.
 
 
الحضور-بالمؤتمر
الحضور-بالمؤتمر

بدء-توافد-المواطنين-علي-مؤتمر-حزب-حماة-الوطن-لدعم-المرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-(1)
بدء-توافد-المواطنين-علي-مؤتمر-حزب-حماة-الوطن-لدعم-المرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-(1)

بدء-توافد-المواطنين-علي-مؤتمر-حزب-حماة-الوطن-لدعم-المرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-(2)
بدء-توافد-المواطنين-علي-مؤتمر-حزب-حماة-الوطن-لدعم-المرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-(2)

جانب-من-الحضور-بالمؤتمر
جانب-من-الحضور-بالمؤتمر

جانب-من-مؤتمر-حزب-حماة-الوطن-لدعم-المرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-بأسيوط-(1)
جانب-من-مؤتمر-حزب-حماة-الوطن-لدعم-المرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-بأسيوط-(1)

جانب-من-مؤتمر-حزب-حماة-الوطن-لدعم-المرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-بأسيوط-(2)
جانب-من-مؤتمر-حزب-حماة-الوطن-لدعم-المرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-بأسيوط-(2)

مؤتمر-حزب-حماة-الوطن-لدعم-المرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى
مؤتمر-حزب-حماة-الوطن-لدعم-المرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى

مؤتمر-حزب-حماة-الوطن-لدعم-المرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-بأسيوط
مؤتمر-حزب-حماة-الوطن-لدعم-المرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-بأسيوط
 
 

 







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