توافد أعضاء "الشعب الجمهورى" للمشاركة بمؤتمر دعم حازم عمر بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

بدأ منذ قليل، توافد أعداد من المواطنين، واعضاء حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الإسكندرية، للمشاركة فى مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر في إحدي قاعات منطقة سموحة بالإسكندرية، والذي ينظمه حزب الشعب الجمهورى، بحضور المهندس حازم عمر المرشح الرئاسى، وقيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بالمحافظات .

تجدر الإشارة إلى أن الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى حازم عمر تنظم سلسلة لقاءات يومية مع مختلف الأمانات النوعية بالأمانة المركزية، والمحافظات لحزب الشعب الجمهورى، على مدار فترة الدعاية الانتخابية، وحتى فترة الصمت الانتخابي، بغرض تلقي الاستفسارات والتساؤلات لتعظيم فعالية أداء الحملة في التواصل مع المواطنين.