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توافد أعضاء "الشعب الجمهورى" للمشاركة بمؤتمر دعم حازم عمر بالإسكندرية

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 01:38 م
توافد أعضاء "الشعب الجمهورى" للمشاركة بمؤتمر دعم حازم عمر بالإسكندرية توافد المواطنين على مؤتمر المرشح الرئاسى حازم عمر
الإسكندرية - أحمد الزغبي

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بدأ منذ قليل، توافد أعداد من المواطنين، واعضاء حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الإسكندرية، للمشاركة فى مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر في إحدي قاعات منطقة سموحة بالإسكندرية، والذي ينظمه حزب الشعب الجمهورى، بحضور المهندس حازم عمر المرشح الرئاسى، وقيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بالمحافظات .

تجدر الإشارة إلى أن الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى حازم عمر تنظم سلسلة لقاءات يومية مع مختلف الأمانات النوعية بالأمانة المركزية، والمحافظات لحزب الشعب الجمهورى، على مدار فترة الدعاية الانتخابية، وحتى فترة الصمت الانتخابي، بغرض تلقي الاستفسارات والتساؤلات لتعظيم فعالية أداء الحملة في التواصل مع المواطنين.

توافد علي مؤتمر المرشح الرئاسي حازم عمر بالاسكندرية
توافد علي مؤتمر المرشح الرئاسي حازم عمر بالإسكندرية

توافد قيادات الشعب الجمهوري علي مؤتمر دعم المرشح حازم عمر
توافد قيادات الشعب الجمهورى علي مؤتمر دعم المرشح حازم عمر

توافد قيادات حزب الشعب الجمهوري لمؤتمر دعم المرشح حازم عمر
توافد قيادات حزب الشعب الجمهوري لمؤتمر دعم المرشح حازم عمر

توافد قيادات وأعضاء حزب الشعب الجمهوري بمؤتمر دعم المرشح حازم عمر
توافد قيادات وأعضاء حزب الشعب الجمهوري بمؤتمر دعم المرشح حازم عمر

 







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