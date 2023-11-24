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تنفيذا لرغباتهم.. بدء دخول العالقين الفلسطينيين في مصر إلى قطاع غزة

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 11:49 ص
تنفيذا لرغباتهم.. بدء دخول العالقين الفلسطينيين في مصر إلى قطاع غزة عودة العالقين الفلسطينيين إلى غزة تنفيذا لرغبتهم
كتب عبد الوهاب الجندى

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بدأ العالقون الفلسطينيون بمصر، فى الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وذلك تنفيذ لرغباتهم فى العودة إلى ديارهم، بعد أن دخلت الهدنة الإنسانية التي أسفرت عنها الجهود المصرية حيز التنفيذ صباح اليوم.
 

وقد أعلنت سفارة فلسطين بالقاهرة، أن المواطنين الفلسطينيين العالقين والمتواجدين في شمال سيناء والراغبين في العودة طواعية إلى قطاع غزة يمكنهم العودة بدءا من اليوم.

وتقدم السفير دياب اللوح بوافر الشكر والتقدير للأشقاء في السلطات المصرية على جهودهم المبذولة والمستمرة للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني، ودعم قضيته العادلة .

 







العالقين الفلسطينيين في مصر

مصر

غزة

الهدنة في غزة

اسرائيل




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