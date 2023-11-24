"تموين المنوفية": مبادرة تخفيض الأسعار حققت مردودا إيجابيا خلال الأسبوع الأول

المنوفية - محمد فتحى

حققت مبادرة رئيس مجلس الوزراء والتى تشمل تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25% وهي "السكر، الزيت، العدس، الفول، الألبان، الجبن ، المكرونة، الأرز"، وتستهدف المبادرة تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم، نجاحا كبير فى الأسبوع الأول من تنفيذ المبادرة .

ومن جانبه، أكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم، تم دخول 25 منفذ وهايبر فى المبادرة فى جميع مدن المحافظة ، توفر جميع أنواع السلع بأسعار مخفضة.

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مديرية التموين قامت بضخ كميات كبير من السلع الغذائية المطروحة داخل المبادرة للمحلات والمنافذ المشتركة فى المبادرة، حيث تم ضخ 90 طن سكر، و30 طن أرز بتلك المنافذ لبيعها للمواطنين.

وأكد الجمال، أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25% وهى "السكر، الزيت، العدس، الفول، الألبان، الجبن، المكرونة، الأرز"، حقق مردود إيجابى ووفرت السلع للمواطنين بأسعار مخفضة عن السوق السوداء .

وأوضح وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه يتم الإشراف والمرور على تلك المنافذ من قبل موظفى ومشرف التموين بجميع أنحاء المحافظة، للتأكد من البيع بالاسعار المعلنة على السلع من خلال عرض السعر على كل سلعة من السعر المطروحة فى المنفذ .

وأكد عاطف الجمال، أنه يتم يوميا حملات على المحلات والأسواق لضبط الأسعار وفى حالة وجود محلات تقوم ببيع السلع بأسعار غير المعلن عنها يتم تحرير محضرا له على الفور، مشيرا إلى أنه منذ بداية الشهر وحتى الآن تم تحرير 3256 محضرا بجميع أنحاء إدارات التموين على مستوى المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أن المنافذ والمحلات الكبرى المشاركة فى المبادرة تشهد إقبالا كبيرا يوميا من المواطنين لشراء جميع أنواع السلع وليست فقط السلع المعلنه .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قد أطلق المبادرة وتشمل تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25% وهي " السكر ، الزيت ، العدس ، الفول ، الألبان ، الجبن ، المكرونة ، الأرز"، و تستهدف المبادرة تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم.