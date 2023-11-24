تخصصوا فى النصب.. حبس 3 متهمين استولوا على أموال شاب بالمقطم 4 أيام

كتب أحمد حسني

أمرت جهات التحقيق، بحبس 3 متهمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق التلاعب والاتجار في النقد الأجنبي والعملات المزورة في المقطم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة كانت بتعرف طالب على أحد الأشخاص من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لرغبته فى شراء عُملة أجنبية خارج السوق المصرفية، واتفق معه على، ولدى حضوره للمكان المتفق عليه حضر إليه شخصان يستقلان سيارة وتحصلا منه على مبلغ مالي عملة محلية وإعطائه مظروفا بداخله أوراق من عُمله أجنبية وانصرفا، وأثناء فحصه المبلغ المشار إليه تبين له أنه مقلد، وقام بالتخلص منه خشية المساءلة القانونية واتهمهما بالنصب عليه.

وتبين من التحقيقات أنهم 3 أشخاص مقيمون بمحافظة القاهرة، وعثر بحوزتهم جزء من المبلغ المالي المستولى عليه وفيزا كارت، واعترف المتهمين بإنفاق باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية و إيداع أحدهم جزءا من المبلغ المستولى عليه بحسابه البنكي، كما اعترف أحدهم بتزوير العملات الأجنبية بمسكنه، وعثر داخل شقته على مبالغ مالية مقلدة الأدوات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب الواقعة - بندقية خرطوش، طبنجة صوت وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وقيد حديدي، كما تم ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة مستأجرة، باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين، واتهمهم بالنصب عليه.