تحرير 31 محضر إشغالات خلال حملة لرفع التعديات على حرم الطريق بحى غرب أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على استمرار شن حملات المرافق، وإزالة التعديات على حرم الطرق والميادين لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة، لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن للتصدى لظاهرة الاشغالات والتعدى على الشوارع بانتشار الباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم، والتى تتسبب اشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات والقمامة، مشيراً إلى العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين فى كافة القطاعات وتذليل المعوقات والمشاكل التي قد تقف أمامهم.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية بحي غرب أسيوط، برئاسة عيون إبراهيم رئيس حي غرب بشن حملة موسعة لرفع الإشغالات، وإزالة التعديات من الشوارع الرئيسية، والميادين المختلفة وباستخدام معدات الحي وذلك بمشاركة كرم عبدالحفيظ، وأشرف طنطاوى نائبى رئيس الحى وفريق قسم الاشغالات بقيادة إسلام القرن وبالتنسيق مع قسم شرطة المرافق، حيث تم رفع كافة الاشغالات المتواجدة والتى تعوق حركة المرور بمحيط موقف الأزهر ومستشفى الإصابات الجديد وشارع محمد على مكارم فضلاً عن مصادرة 21 شيشة وتحرير31 محضرا متنوعا واتخاذ باقى الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين لردع كل من تسول له نفسه التعدى على حرم الطريق، وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف حدة الزحام ومنع انتشار الإشغالات نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية.