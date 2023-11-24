بدء مؤتمر المرشح الرئاسى حازم عمر بمحافظة الإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

بدء مؤتمر دعم المرشح الرئاسى حازم عمر، المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية 2024، بالسلام الجمهورى وذلك داخل أحد قاعات محافظة الإسكندرية.

ويعد هذا هو المؤتمر الانتخابي الثاني للمرشح الرئاسي حازم عمر، والذى يلقى فيه عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، كلمتهم خلال المؤتمر لدعوة جميع المصريين للنزول في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

بحضور المهندس حازم عمر المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهورى، والنائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب، والنائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، وأحمد الألفي أمين تنظيم الحزب، ونشأت حته أمين شباب الحزب، والنائب محمد صلاح أبو هيبة الأمين العام، وإيهاب وهبة، النائب باهر أمين، النائبة ألفت المنزلاوي، النائب فؤاد القاضي، والنائب طارق الطويل، والنائبة نجلاء العسيلي، والنائبة ولاء التمامي، والنائبة آيات حداد، والنائب إيهاب رمزي، والنائبة آمال عبد الحميد.

اعضاء حزب الشعب الجمهوري بمؤتمر دعم المرشح حازم عمر



السلام الوطني لمؤتمر دعم المرشح حازم عمر في الإسكندرية



المرشح الرئاسي حازم عمر. خلال مؤتمر محافظة الإسكندرية