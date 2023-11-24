بايدن يوجه الشكر للرئيس السيسى على الوصول للهدنة فى غزة.. إنفوجراف

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بتنفيذ الهدنة وصفقة التبادل بين الإسرائيليين وحماس، حيث سيتم إطلاق سيدتين أمريكيتين في قطاع غزة.



بايدن يوجه الشكر للرئيس السيسى على الوصول للهدنة فى غزة



كلمة الرئيس الأمريكى حول صفقة تبادل الأسرى

وأضاف خلال مؤتمر صحفي له بشأن عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه عمل مع الرئيس عبد الفتاح السيسى للوصول إلى تنفيذ الهدنة، مضيفا أن الصفقة الإنسانية مجرد بداية ومرت بسلام حتى الآن، متابعًا أن تنفيذ الهدنة في غزة شمل عملا دبلوماسيا شاقا.

وأضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن: "أشكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الوصول للهدنة بين حماس وإسرائيل"، مضيفا أن الهدنة فرصة لإيصال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

وأوضح أن أكثر من 200 شاحنة وقود دخلت إلى غزة عبر مصر، مؤكدا أنه يجب العمل على تقليل الخسائر المدنية في قطاع غزة، وأن دخول شاحنات المساعدات لغزة ضروري للمستشفيات والمدنيين.

وتابع الرئيس الأمريكي أنه يجب إنهاء دوامة العنف في الشرق الأوسط، مضيفا أنه يجب العمل على حل الدولتين لنشر السلام في المنطقة، وأنه يجب العمل على حل الدولتين لنشر السلام في المنطقة وكي يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب.

وأوضح الرئيس الأمريكي، يجب العمل على تقليل الخسائر المدنية في قطاع غزة، إضافة إلى إنهاء دوامة العنف في الشرق الأوسط، ونأمل أن يتم إطلاق سراح ما تبقى من الرهائن الأمريكيين.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.