انتهاء تدريب المرحلة الأولى لبرنامج "المرأة تقود فى المحافظات" بأسيوط

اسيوط -هيثم البدرى

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط فعاليات انتهاء البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، حيث شهد مراسم انتهاء البرنامج وتسليم الشهادات ولقاء مع المتدربات بحضور وفد الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وكان برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" كان قد تم إطلاقه كأحد البرامج التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت مظلة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة"، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة.

وعلى مدار فترة البرنامج تنوعت المحاضرات وورش العمل لتعمل على تطوير المتدربات وصقل مهاراتهن الشخصية بالشكل الذي يساعدهن على المشاركة الفعالة في المجتمع.

من جهته أوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن مديرية الصحة بأسيوط شاركت بعدد ٢٣ قيادة من القطاع الصحي بالمحافظة من مختلف التخصصات طبيبات بشريه وصيادلة وعلاج طبيعي وأسنان واداريات ،وذلك من أجل ثقل مهاراتهن بالبرامج المتنوعة في مجال القيادة تمهيداً للاستعانة بهن في مواقع متميزة خلال الفترة المقبلة..

فيما أوضح المعتصم بالله السيوطي المنسق العام للقطاع الصحي بأسيوط لبرنامج المرأة تقود في المحافظات على دور المرأة المصرية وإدراك القيادة السياسية لأهمية تمكين المرأة، حيث تؤمن الدولة بأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق في مجتمعنا دون مشاركة إيجابية من المرأة، كما تؤمن بأهمية دورها وتسعى لتفعيل إسهامها في الحياة العامة، وتتبنى سياسات تؤدى إلى تدعيم مكانتها اقتصاديا واجتماعيا.

وأكد زين أن البرنامج تم إقامته علي مدار ثلاثة أسابيع داخل مركز تدريب مديرية الصحة الكائن بشارع الجمهورية وان مديرية الصحة تفتح أبوابها أمام الجميع لإقامة المراحل القادمة من البرامج الخاصة بالأكاديمية الوطنية للتدريب داخل أروقة مركز تدريب مديرية الصحة بأسيوط.

واضاف السيوطي أنه يتم الإعداد للمرحلة الثانية من البرنامج وتدفع مديرية الصحة بأسيوط بعدد كبير من القيادات النسائية العاملات بالقطاع الصحي للحصول علي البرنامج خلال الأيام المقبلة.