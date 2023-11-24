وقال وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا - في تصريح أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الجمعة - إن التقييم الأخير تم إجراؤه بالتعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، لكنه امتنع عن التعليق على ما إذا كان إطلاق كوريا الشمالية ناجحا.

وأضاف أن اليابان ستحلل بعناية ما إذا كان الجسم يعمل على النحو المنشود منذ إطلاقه .

ومع احتمال قيام كوريا الشمالية بعمليات إطلاق إضافية، قال كيهارا إن وزارته "ستتخذ القرار المناسب" بشأن ما إذا كانت ستبقي على جاهزية إسقاط أي مقذوف في طريقه للسقوط في أراضي البلاد أو تصعد الأمر "أثناء تحليل وتقييم المعلومات المختلفة".

وزعمت كوريا الشمالية عبر وسائل إعلامها الرسمية أمس الأول أنها أطلقت "بنجاح" صاروخا جديدا يحمل قمرا صناعيا للاستطلاع في اليوم السابق ووضعته "بدقة" في مداره.

وقالت بيونج يانج أيضًا إن القمر الصناعي سيبدأ تشغيله رسميًا في الأول من ديسمبر المقبل.