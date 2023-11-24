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الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن استعلام مليون مواطن عن لجانهم الانتخابية

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 04:21 م
الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن استعلام مليون مواطن عن لجانهم الانتخابية المستشار حازم بدوى
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، أن قرابة مليون مواطن استعلموا عن لجانهم الانتخابية عبر موقعها الإلكتروني خلال الفترة التى أتاحتها لاستعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية بموجب بطاقة الرقم القومي من 7 نوفمبر الجاري وحتى الآن.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إنها أطلقت قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي www.elections.eg  ، بعد إجراء أعمال التحديث والتعديل اللازمة، وذلك إثر الانتهاء من تحقيق كافة شكاوى المواطنين الواردة طيلة الفترة الماضية بشأن تغيير المركز الانتخابى وإزالة أسبابها.

وتتضمن قاعدة البيانات المُحدّثة، الاستجابة لجميع طلبات المواطنين المُقدمة إلى الهيئة، خلال الإطار الزمني المحدد لإجراء تعديلات في أماكن مراكز الاقتراع المحددة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والذي يدخل في نطاق الموطن الانتخابي.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني بداية من 7 نوفمبر الجاري، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية بموجب بطاقة الرقم القومي، وأجازت له حتى موعد غايته 15 نوفمبر تغيير مركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته، شريطة أن يكون المركز الجديد يقع في نطاق موطنه الانتخابي.

وتقدم خلال المدة الزمنية المذكورة، قرابة المليون مواطن بإجراء عمليات الاستعلام على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، باستخدام الرقم القومي لكل منهم، لمعرفة المعلومات اللازمة بأسماء وعناوين ومقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، كما تلقت الهيئة أيضا خلال تلك المدة عدد 5152 شكوى من المواطنين.

وعكفت الهيئة الوطنية للانتخابات طيلة الفترة الماضية، على بحث جميع الشكاوى وتحقيقها، كل على حدة، وإزالة أسبابها، إلى جانب الاستجابة لطلبات المواطنين في شأن مقار المراكز الانتخابية التي قاموا بتحديدها بناء على رغباتهم وفي ضوء القواعد والضوابط المُعلنة، وذلك حرصا من الهيئة على التيسير على الناخبين وبما يسهل عليهم الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي وإعمال حقوقهم الدستورية.

 الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام انتهت في 14 أكتوبر، على أن تجري عملية الاقتراع للمصريين في الخارج ايام 1و2و3 ديسمبر بالداخل ايام 10و11و12 ديسمبر.

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