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الهلال الأحمر الفلسطيني يجلى جرحى ومرضى من المستشفى المعمداني

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 10:41 ص
الهلال الأحمر الفلسطيني يجلى جرحى ومرضى من المستشفى المعمداني سيارات الاسعاف
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، اليوم الجمعة، إن عشر مركبات إسعاف بتنسيق ومرافقة الأمم المتحدة، انطلقت صباح اليوم من خان يونس نحو غزة لإجلاء الجرحى والمرضى من المستشفى الأهلي المعمداني.

وارتكبت إسرائيل مجزرة بمستشفى الأهلي المعمدني في أكتوبر الماضي،  خلفت أكثر من 500 شهيد معظمهم نساء وأطفال لجأ الكثير منهم للمستشفى ظنا أنه مكان أمن.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ، يومها الأول الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

 






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غزة

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اسرائيل




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