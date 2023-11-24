اليوم السابع
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المفتي يتوجه إلى أوزبكستان للمشاركة بمؤتمر الإدارة الدينية

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 10:20 ص
المفتي يتوجه إلى أوزبكستان للمشاركة بمؤتمر الإدارة الدينية الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية
كتب: لؤى على

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توجَّه الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- صباح اليوم الجمعة، إلى جمهورية أوزبكستان للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي الذي سيقام بمناسبة الذكرى الخمسمائة لإنشاء مدرسة مير عرب بمدينة بخارى في 26 نوفمبر الجاري، تحت عنوان: "مكانة بخارى الخالدة في الحضارة الإسلامية"، وذلك بدعوة من الإدارة الدينية لمسلمي أوزبكستان.

ويُلقي مفتى الجمهورية كلمة رئيسية ضمن أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر. وتأتي مشاركة المفتي تقديرًا من نظيره سماحة الشيخ نور الدين خالق نظر -رئيس الإدارة الدينية لمسلمي أوزبكستان- لمكانته العلمية والفكرية، وإسهاماته الجمة في الحقل الإفتائي وما أنتجه من فكر إنساني مستنير.

ويشار إلى أن المؤتمر سوف يسلِّط الضوء على مكانة بخارى الخالدة في الحضارة الإسلامية، كما يستعرض تاريخ بخارى وحضارتها. ويحضر المؤتمر ممثلون عن الإدارة الدينية لمسلمي أوزبكستان، وعلماء ومفتون وباحثون من مختلف دول العالم، كما يعدُّ المؤتمر فرصةً مهمة للتعرف على تاريخ وحضارة هذه المدينة العريقة، والتأكيد على أهميتها في الحضارة الإسلامية.







مفتى الجمهوريه

الافتاء

اوزباكستان

مسلمى اوزباكستان



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