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المستشفى الميداني الإماراتى تستعد لدخول قطاع غزة

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 09:09 ص
المستشفى الميداني الإماراتى تستعد لدخول قطاع غزة معبر رفح
أحمد علوى

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تستعد قافلة الشاحنات التي تحمل على متنها المستشفى الميدانى الإماراتى للدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مع بدء سريان الهدنة الإنسانية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، حسب سكاى نيوز.

المستشفى الميداني الإماراتي يتوقع أن يتم افتتاحه في رفح الفلسطينية في غضون أسبوع، حيث سيتم نقل المستشفى الميداني من العريش إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري على 3 مراحل في غضون الأيام القليلة القادمة".

ومن المقرر أن يتولى فريق طبى إماراتي الإشراف على المستشفى الميداني وحالة المصابين ضمن عملية "الفارس الشهم 3".

ويأتي ذلك بعد أن أمر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد بإقامة مستشفى ميداني متكامل داخل قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3" تلبية للاحتياجات الإنسانية للمتضررين في القطاع.

وكان رئيس دولة الإمارات قد وجه مؤخرا باستضافة ألف طفل فلسطيني أيضا برفقة عائلاتهم من قطاع غزة لتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها في مستشفيات دولة الإمارات إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم.

 

 







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