الرئيسية أخبار عاجلة القاهرة الإخبارية: دوى صفارات الإنذار فى إيلات بعد تحذير لهجوم محتمل من اليمن الجمعة، 24 نوفمبر 2023 12:13 م صواريخ على تل ابيب - ارشيفية رامى محيى الدين مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أكدت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية دوى صفارات الإنذار في إيلات الإسرائيلية تحذيرا من هجوم جوى محتمل من اليمن . اتفاق غزه اتفاق غزة هدنة غزه هدنة غزة هدنة حماس واسرائيل اتفاق الهدنة بين حماس واسرائيل الوساطة المصرية فى غزة هدنة انسانية فى غزة تبادل الاسرى اتفاق تبادل الأسرى غزة اخبار غزة حركة حماس هدنة إنسانية اسرائيل وحماس صفقة تبادل الاسرى اليوم السابع بلس مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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