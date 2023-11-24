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القاهرة الإخبارية تعرض استعدادات معبر رفح لاستقبال المحتجزين بغزة

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 03:22 م
القاهرة الإخبارية تعرض استعدادات معبر رفح لاستقبال المحتجزين بغزة معبر رفح البري
كتب محمد شعلان

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عرضت قناة القاهرة الإخبارية، منذ قليل، استعداد معبر رفح لاستقبال المحتجزين بقطاع غزة تمهيدا لنقلهم إلى الجانب الإسرائيلي.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، منذ قليل اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.

 







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