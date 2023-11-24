القاهرة الإخبارية تبث مشاهد حصرية لنقل الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها إنها بثت مشاهد حصرية لنقل الأسري الفلسطينيين في محيط سجن عوفر.





ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.







