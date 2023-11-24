الصين تقرر إعفاء مواطني 6 دول من تأشيرة الدخول إليها

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قررت الصين تنفيذ سياسة أحادية الجانب للإعفاء من التأشيرة بالنسبة لحاملي جوازات السفر العادية من دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وماليزيا على أساس تجريبي.



وذكرت وزارة الخارجية الصينية - في بيان أوردته وكالة (شينخوا) اليوم /الجمعة/ - أنه اعتبارا من أول ديسمبر 2023، وحتى 30 نوفمبر 2024، يجوز لحاملي جوازات السفر العادية من مواطني الدول الست المذكورة دخول الصين بدون تأشيرة لممارسة الأعمال التجارية والسياحة وزيارة الأقارب والأصدقاء والعبور لمدة لا تزيد على 15 يوما.



وأوضح البيان أن الأشخاص المنتمين لهذه الدول الست الذين لم يستوفوا متطلبات الإعفاء من التأشيرة ما زالوا بحاجة إلى الحصول على تأشيرة قبل دخول الصين، لافتا إلى أن هذه السياسة ستساعد في تعزيز التبادلات الشعبية وستخدم التنمية عالية الجودة والانفتاح رفيع المستوى.



وفي سياق آخر، ذكرت الخارجية الصينية أن نائب رئيس مجلس الدولة دينج شيويه شيانج سيقوم بزيارة كازاخستان وتركمانستان في الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر بناءً على دعوتين رسميتين.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج: "بناء على دعوة من النائب الأول لرئيس وزراء كازاخستان رومان سكليار ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التركمانستاني رشيد ميريدوف سيقوم نائب رئيس مجلس الدولة دينج شيويه شيانج بزيارة البلدين".



وأضاف أنه من المقرر أن يعقد دينج الاجتماع الحادي عشر للجنة التعاون بين الصين وكازاخستان والاجتماع السادس للجنة التعاون بين الصين وتركمانستان خلال الزيارة.