وأضاف مهنا - في تصريح لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - أن الهدنة "تعطي الفرصة للفلسطينيين، ولو لوقت محدود، لتضميد جراحهم ودفن شهدائهم ومحاولة إيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة".



ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم، والتي تم التوصل إليها بجهود مصرية - قطرية وبرعاية أمريكية.



وينص اتفاق الهدنة على التهدئة الإنسانية وتبادل الأسرى من النساء والأطفال دون سن الـ19 عاما، على أن تسري لمدة 4 أيام، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.