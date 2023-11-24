اليوم السابع
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الجمعة، 24 نوفمبر 2023 02:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الصحة العالمية: نعمل على تنفيذ مزيد من عمليات الإجلاء من مستشفيات غزة

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 01:40 م
الصحة العالمية: نعمل على تنفيذ مزيد من عمليات الإجلاء من مستشفيات غزة غزة تحت القصف
رامى محيى الدين

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أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها بالبالغ بشأن بقاء 100 من المرضى وأعضاء الفريق الطبي في مستشفى الشفاء بغزة، مؤكدة أنها تعمل على تنفيذ مزيد من عمليات الإجلاء من مستشفيات غزة في أقرب وقت ممكن، حسبما لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.







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