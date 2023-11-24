الصحة العالمية: نعمل على تنفيذ مزيد من عمليات الإجلاء من مستشفيات غزة

رامى محيى الدين

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها بالبالغ بشأن بقاء 100 من المرضى وأعضاء الفريق الطبي في مستشفى الشفاء بغزة، مؤكدة أنها تعمل على تنفيذ مزيد من عمليات الإجلاء من مستشفيات غزة في أقرب وقت ممكن، حسبما لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.