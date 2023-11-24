الشرطة الأيرلندية تعتقل 34 شخصا على خلفية وقوع أعمال شغب فى دبلن

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أعلنت الشرطة الأيرلندية اعتقال 34 شخصا على خلفية أعمال شغب اندلعت فى العاصمة "دبلن" فى أعقاب وقوع هجوم طعن بسكين.

وأصيب 3 أطفال إثر وقوع حادث طعن خارج مدرسة ابتدائية؛ ما أدى إلى اندلاع احتجاجات عنيفة ونشوب اشتباكات مع الشرطة.. وتم اعتقال مشتبه به على صلة بعملية الطعن، وقالت الشرطة إنها لا تتعامل مع الحادث باعتباره "إرهابيا".



وقال مفوض الشرطة الأيرلندية درو هاريس - فى مؤتمر صحفى اليوم /الجمعة/ - إنه تم اعتقال 34 شخصا، ومن المقرر مثول 32 شخصا منهم أمام المحكمة اليوم؛ مضيفا أن 13 محلا تضررت بشكل كبير أو تعرضت للنهب، وتم تدمير 11 سيارة تابعة للشرطة و3 حافلات.



وأشار المفوض إلى إصابة ضابط شرطة بإصابات خطيرة، علاوة على إصابة عدة ضباط آخرين؛ حيث تم إلقاء مقذوفات عليهم خلال أعمال الشغب.



وأكد هاريس أن "هذه المشاهد التى لم نرها منذ عقود، لكن من الواضح أنه تم تطرف الحشود من قبل وسائل التواصل الاجتماعى والإنترنت".



واستخدم رجال الشرطة دروع مكافحة الشغب للسيطرة على الحشود فى وسط المدينة، حيث قام المحتجون بإضرام النار بإحدى سيارات الشرطة وسط حالة من الغضب إزاء وقوع حادث الطعن.