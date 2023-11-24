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الرئيس السيسي: نحتاج إلى الاعتراف بدولة فلسطينية ودخولها الأمم المتحدة

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 11:34 ص
الرئيس السيسي: نحتاج إلى الاعتراف بدولة فلسطينية ودخولها الأمم المتحدة الرئيس السيسي
رامى محيى الدين

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفى الذى جمعه مع وزراء خارجية اسبانيا وبلجيكا: "مستعدون أن الدولة دي تكون منزوعة السلاح، وأنه يكون فيه قوات من الناتو أو الأمم المتحدة أو قوات عربية أو قوات أمريكية حتى نحقق الأمن للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية".

وأضاف الرئيس السيسى: "إحياء المسار لن يكون الأمر المطلوب.. نحتاج إلى التحرك بشكل مختلف وهو الاعتراف بدولة فلسطينية ودخولها الأمم المتحدة وهو يعكس مسئولية وجدية من المجتمع الدولي ودفع السلام".

وأكمل: كل 5 سنوات نتعرض لمسألة مماثلة وينتج عنها ضحايا ثم نتكلم عن إحياء المسار وحل الدولتين وتتأكل الفكرة أمام التفاصيل المختلفة.

 

 







الرئيس السيسي

بلجيك

اسبانيا

غزة




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