الرئيس السيسى:الأفق السياسى لحل القضية الفلسطينية لا يصل لتحقيق المأمول

رامى محيى الدين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفى الذى جمعه مع وزراء خارجية اسبانيا وبلجيكا: تحدثنا عن مرحلة ما بعد الحرب ومش هقول إحياء مسار حل الدولتين.. إحياء المسار على مدى 30 سنة لم تحقق الكثير.. عاوزين نكون واقعيين وموضوعيين.. وبنتلكم عن 5 جولات صراع فى 20 سنة وسقط من الجانب الفلسطينى ما يقرب من 27 ألف مدنى أغلبهم من النساء والأطفال.. وارجو لن نغفل ذلك.

وأضاف: الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية لا يصل إلى تحقيق المأمول وأنه يكون فيه دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس جانبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية.