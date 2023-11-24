الرئيس السيسى:الأفق السياسى لحل القضية الفلسطينية لا يصل لتحقيق المأمول

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفى الذى جمعه مع وزراء خارجية اسبانيا وبلجيكا: تحدثنا عن مرحلة ما بعد الحرب ومش هقول إحياء مسار حل الدولتين.. إحياء المسار على مدى 30 سنة لم تحقق الكثير.. عاوزين نكون واقعيين وموضوعيين.. وبنتلكم عن 5 جولات صراع فى 20 سنة وسقط من الجانب الفلسطينى ما يقرب من 27 ألف مدنى أغلبهم من النساء والأطفال.. وارجو لن نغفل ذلك.
وأضاف: الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية لا يصل إلى تحقيق المأمول وأنه يكون فيه دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس جانبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية.
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