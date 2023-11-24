اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 نوفمبر 2023 12:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى:الأفق السياسى لحل القضية الفلسطينية لا يصل لتحقيق المأمول

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 11:31 ص
الرئيس السيسى:الأفق السياسى لحل القضية الفلسطينية لا يصل لتحقيق المأمول الرئيس السيسي
رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفى الذى جمعه مع وزراء خارجية اسبانيا وبلجيكا: تحدثنا عن مرحلة ما بعد الحرب ومش هقول إحياء مسار حل الدولتين.. إحياء المسار على مدى 30 سنة لم تحقق الكثير.. عاوزين نكون واقعيين وموضوعيين.. وبنتلكم عن 5 جولات صراع فى 20 سنة وسقط من الجانب الفلسطينى ما يقرب من 27 ألف مدنى أغلبهم من النساء والأطفال.. وارجو لن نغفل ذلك.

 

وأضاف: الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية لا يصل إلى تحقيق المأمول وأنه يكون فيه دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس جانبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية.

 







الرئيس السيسي

بلجيك

اسبانيا

غزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة