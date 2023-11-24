الدقهلية تتصدر محافظات مصر بفعاليات المسح الميدانى لاكتشاف حالات البلهارسيا

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، أن الدقهلية احتلت المركز الأول بين المحافظات المصرية بفعاليات المسح الميداني بقرى المحافظة لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهاريسيا والطفيليات المعوية .

كما تقدمت الادارة المركزية للامراض المتوطنة، بالوزارة بالشكر والتقدير للادارة العامة للمتوطنة وادارة البلهارسيا وفرق العمل بها، وفرق العمل بالادارات الصحية حيث اشادت الدكتورة اماني الحبشي، مدير الادارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة، والدكتورة عفاف ابراهيم مدير الادارة العامه للبلهارسيا والطفيليات المعوية بالوزارة بجهود الفنيين والمراجعين وفريق الاشراف بالادارات.

وأوضح مكين أنه جرى فحص 45 ألف مواطن بنسبة 101% من المستهدف، وذلك فى الفترة من20 أغسطس وحتى 20 نوفمبر، حيث تم المسح تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني، وكيل المديرية للطب الوقائي والدكتورة سحر على مدير الإدارة العامة للامراض المتوطنة بالمديرية، والدكتور محمد عماد مدير ادارة البلهارسيا بالمديرية، وفريق من المراجعين المتميزين بإدارة البلهارسيا، و فرق مدربة بجميع الوحدات الصحية، ومراكز طب الأسرة بالقرى الريفية على مستوى المحافظة.

من جانبه، أعرب وكيل الوزارة عن شكره للإدارة العامة للمتوطنة وفرق العمل بادارة البلهارسيا بالمديرية وفرق العمل بالادارات الصحية متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار، جاء ذلك فى إطار توجيهات وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة بتنفيذ الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا لاعلان مصر خالية من البلهارسيا عام 2025.