الدفاع الروسية: قوات حرس تولا تدمر مجموعتين للمشاة الأوكرانيين بأرتيوموفسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طاقم طائرة مسيرة تابع لوحدة قوات حرس تولا استطاع رصد وتدمير مجموعتين من المشاة الأوكرانيين على محور أرتيوموفسك.

وأشارت الدفاع الروسية، إلى أن مشغلي الطائرات المسيرة رصدوا أفرادا عسكريين أوكرانيين يطلقون النار من أسلحة في نقطة على محور أرتيموفسك، مضيفة أن القوات قامت بتوجيهات لتدمير هذه النقطة.

ودمر المشغلون مجموعة أخرى من الأفراد العسكريين الأوكرانيين بطائرة مسيرة ثانية.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.