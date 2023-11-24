الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضى

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية") تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة مُتخذان من دائرة قسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة القسم ، وبحوزتهما (عدد 210 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جرام) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والدراجة النارية المشار إليها فى النقل والترويج لنشاطهما الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1,47 مليون جنيه تقريباً.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة الشروق .. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش)، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة دار السلام .. وبحوزته (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام ..

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة مُتخذان من دائرة قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة القسم ، وبحوزتهما (عدد 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2,1 مليون جنيه تقريباً.

وواصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الأقصر، المنيا، المنوفية، الوادى الجديد) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إسنا.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الشابو وزنت 3 كيلو جرام- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات، وضبط (عاطل ، له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة مغاغة.. وبحوزته (كمية من مخدرى "الهيروين، الحشيش" - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة شبين الكوم.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - فرد محلى وطلقة، وضبط (4 عاطلين "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الخارجة.. وبحوزتهم (كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين"- فرد محلى وعدد من الطلقات- سلاح أبيض- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (عاطل " له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة) بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد ، وبحوزته (كمية من مخدر البودر - مبلغ مالى، وضبط (سيدة – مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة) وبحوزتها (كمية من مخدر الهيروين) بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة.