الخارجية الباكستانية: تقدمنا بطلب رسمى للانضمام إلى مجموعة "بريكس"

وكالات

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بالوش، أن إسلام آباد تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، بعد استعراض نتائج قمة المجموعة الأخيرة في جوهانسبرغ.

وقال بالوش: "أستطيع أن أؤكد أن باكستان تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة بريكس، التي نعتقد أنها مجموعة مهمة من الدول النامية"، ووفقا لها، تحتفظ إسلام أباد بعلاقات ودية مع معظم الدول الأعضاء في المجموعة ومع الدول التي تمت دعوتها مؤخرا.

وأضاف: "نعتقد أنه من خلال الانضمام إلى بريكس، يمكن لباكستان أن تلعب دورا مهما في تعزيز التعاون الدولي وإحياء التعددية الشاملة".

وفي مقابلة مع وكالة "تاس" نشرت في 22 نوفمبر الجاري، قال سفير باكستان الجديد لدى روسيا، محمد خالد جمالي، إن إسلام آباد تقدمت بطلب للانضمام إلى "بريكس" في عام 2024 وهي تعتمد على مساعدة روسيا في مسألة انضمام الجمهورية إلى المجموعة.

وأكد نائب أمين مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف أن ممثلي الغرب يحاولون منع توسيع مجموعة "بريكس" بالرشوة والتهديدات، إلا أنهم لن ينجحوا.

وكانت مجموعة "بريكس" قد وافقت في اجتماعها الأخير أغسطس الماضي في جنوب إفريقيا على ضم 6 دول جديدة هي الأرجنتين ومصر وإيران والسعودية والإمارات وإثيوبيا، حيث ستكون عضوية هذه الدول سارية المفعول انطلاقا من مطلع العام الجديد 2024.